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LLEGA "ARRECIFES ROCK"

postdateiconSábado, 27 de Julio de 2019 12:23 | postauthoriconEscrito por juliano | PDF | Imprimir | E-mail

CON LA ESTELAR PRESENTACIÓN DE MEMPHIS LA BLUSERA

DOMINGO 28 DE JULIO

DESDE LAS 14:00 HS. EN LA ESTACIÓN DE LA JUVENTUD

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

BANDAS LOCALES:

14:00 HS. - A PUNTO CARAMELO

14:45 HS.-SUEÑO CHAMÁN

15:30 HS.-SOFÍA ACOSTA

16:15 HS.- PRIMOS DE NADIE

PASEO DE ARTESANOS Y PATIO DE COMIDAS

Y EL GRAN CIERRE CON LA PRESENTACIÓN DE UNA DE LAS BANDAS MÁS LEGENDARIAS DE LA MÚSICA NACIONAL:

17:00 HS.-"MEMPHIS LA BLUSERA"

ORGANIZA DIRECCIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES

UNA CIUDAD PARA DISFRUTAR TODO EL AÑO!!!

Memphis la Blusera - Oficial

 
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