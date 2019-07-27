LLEGA "ARRECIFES ROCK"
CON LA ESTELAR PRESENTACIÓN DE MEMPHIS LA BLUSERA
DOMINGO 28 DE JULIO
DESDE LAS 14:00 HS. EN LA ESTACIÓN DE LA JUVENTUD
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
BANDAS LOCALES:
14:00 HS. - A PUNTO CARAMELO
14:45 HS.-SUEÑO CHAMÁN
15:30 HS.-SOFÍA ACOSTA
16:15 HS.- PRIMOS DE NADIE
PASEO DE ARTESANOS Y PATIO DE COMIDAS
Y EL GRAN CIERRE CON LA PRESENTACIÓN DE UNA DE LAS BANDAS MÁS LEGENDARIAS DE LA MÚSICA NACIONAL:
17:00 HS.-"MEMPHIS LA BLUSERA"
ORGANIZA DIRECCIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES
UNA CIUDAD PARA DISFRUTAR TODO EL AÑO!!!
Memphis la Blusera - Oficial