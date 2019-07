De una pista a otra: el ex piloto que hoy es el DJ más escuchado de la Argentina

El ránking de temas de música electrónica lo encabeza Juan Cruz Álvarez, quien estuvo cerca de correr en la Fórmula 1. Competir a nivel internacional no es fácil para ningún piloto y en la década del 2000 no había muchos representando al país. Entre esos pocos se encontraba Juan Cruz Álvarez, quien estuvo cerca de correr en la Fórmula 1, ya que disputó una temporada de la GP2, antesala de la categoría. Ahora su presente es muy distinto: es DJ y un set con temas suyos se encuentra primero en la lista de los más escuchados de la Argentina. Los buenos resultados del piloto arrecifeño comenzaron en 1995 con su primer título de karting. Luego obtuvo cuatro más: uno argentino, uno metropolitano, uno sudamericano y otro en Estados Unidos. Su salto a los monopostos siguió en buen camino. Luego de un tercer puesto y de un subcampeonato en la Fórmula Renault en Argentina, gritó campeón en la categoría Word Series Light. Rápidamente llegó a la GP2, donde estuvo una sola temporada, en 2005, con un equipo español. Sus últimos pasos en el país los dio en ella y las temporadas siguientes alternó algunas carreras de GT en Europa con la venta de maquinaria agrícola junto a su padre, repartiendo su tiempo entre Tandil y Arrecifes. Las carreras en el Viejo Continente las amenizaba con fiestas electrónicas como la “Tomorrowland” y otras privadas en Ibiza. En el 2016 conoció a Boris Brejcha, uno de los mejores DJ del mundo. Por entonces, el argentino se había comprado una bandeja Pioneer XDR RX para empezar a experimentar la mezcla de la música. Desde hace algún tiempo, el ex piloto se largó a tocar en fiestas privadas y en boliches de Arrecifes. Y hace pocos días, subió a una de las plataformas donde se aloja música un set que armó con Tory Lacroze y hoy se encuentra primero en el ránking de los DJ más escuchados en la Argentina, incluso por arriba de Hernán Cattáneo, un referente de ese género musical. Clarin