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CERRAMOS LA SEMANA DE CINE DE VACACIONES, PERO SEGUIMOS DISFRUTANDO!!

postdateiconViernes, 02 de Agosto de 2019 09:39 | postauthoriconEscrito por juliano | PDF | Imprimir | E-mail

VIERNES

14 HS.

 

.CINE EN EL CENTRO CULTURAL

 

"EL PRÍNCIPE ENCANTADOR"

 

14 HS. ESTACIÓN DE LA.JUVENTUD

 

.COCINERITOS Y

.ESCULTURAS PARA CHICOS MÁS

.JUEGOS INTERACTIVOS

 

EN LA ESTACIÓN DE LA JUVENTUD

 

SI VIVÍS EN TODD O VIÑA TE VAMOS A BUSCAR A LAS 13.30 HS. FRENTE A LA ESCUELA N 23 Y FRENTE A LA DELEGACIÓN .TE LLEVAMOS A LA ACTIVIDAD QUE ELIJAS.

 

A LAS 16.30 HS YA ESTÁS DE REGRESO.

TE ESPERAMOS PARA DISFRUTAR VACACIONES DE INVIERNO CON AMIGOS!!!

 
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