CERRAMOS LA SEMANA DE CINE DE VACACIONES, PERO SEGUIMOS DISFRUTANDO!!
VIERNES
14 HS.
.CINE EN EL CENTRO CULTURAL
"EL PRÍNCIPE ENCANTADOR"
14 HS. ESTACIÓN DE LA.JUVENTUD
.COCINERITOS Y
.ESCULTURAS PARA CHICOS MÁS
.JUEGOS INTERACTIVOS
EN LA ESTACIÓN DE LA JUVENTUD
SI VIVÍS EN TODD O VIÑA TE VAMOS A BUSCAR A LAS 13.30 HS. FRENTE A LA ESCUELA N 23 Y FRENTE A LA DELEGACIÓN .TE LLEVAMOS A LA ACTIVIDAD QUE ELIJAS.
A LAS 16.30 HS YA ESTÁS DE REGRESO.
TE ESPERAMOS PARA DISFRUTAR VACACIONES DE INVIERNO CON AMIGOS!!!