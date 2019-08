OBRAS VS. BROWN: SE REANUDA EL FÚTBOL CON EL CLÁSICO MODERNO

Así se jugará la tercera fecha del Torneo Clausura 2019.

Luego del parate por las elecciones en nuestro país, este domingo vuelve el futbol con lo que será la fecha 3 del clausura Copa “Atilio Malegarie”.

Se lleva todas las miradas el clásico moderno Brown vs. Obras, que se jugará el domingo en el Estadio Municipal a las 16:00 horas. El sábado abren la fecha Santa Lina vs. Villa en el Estadio Municipal a las 18:00 horas. En cancha de Obras juegan el domingo a las 16:00 horas Boca vs. Palermo. En Carmen de Areco, Sportsman recibe a San Francisco en primera división el domingo a las 15:30 horas. Resta confirmar día, campo de juego y horario del partido entre River y Huracán.

RESULTADOS – FECHA 2

Palermo 3 – Brown 0

Obras 2 – Santa Lina 1

Sportsman 1 – Huracán 1

Boca 2 – San Francisco 0

Villa 6 – River 0

TABLA DE POSICIONES

Villa 6

Palermo 4

Sportsman 4

Obras 4

Santa Lina 3

Boca 3

Brown 1

San Francisco 1

Huracán 1

River 0

TABLA DE GOLEADORES

Danielo Ramos (Obras) 2

Kevin Burgos (Boca) 2

German Pardo (Villa) 2

Facundo Morosine (Villa) 2

David Barrale (Villa) 2

Nicolás Rocha (Sportsman) 2

Owen Silva (Palermo) 1

Leandro Blanco (Palermo) 1

Sebastián Bochatay (Palermo) 1

Leo Vera (Huracán) 1

Marcos Franchoni (Huracán) 1

Kevin Benavidez (Santa Lina) 1

Santiago Burgos (Santa Lina) 1

Daniel Buffa (River) 1

Brian Ramírez (Boca) 1

Manuel Fernández (Boca) 1

Ezequiel Vera (Boca) 1

Gustavo Wuthrich (Brown) 1

Nahuel Ulere (San Francisco) 1

Esteban Buffa (Villa) 1

Valentín Romero (Villa) 1

Lautaro Luna (Villa) 1

German Bartolino (Huracán) 1

Franco Perichón (Santa Lina) 1