La dirección de Servicios Generales de la Municipalidad de Arrecifes informa que el día sábado 17 de agosto la recolección de residuos se realizará con normalidad y el lunes 19, día no laboral, se realizará recolección domiciliaria; no se realizará no domiciliaria.

Evitemos sacar los residuos los días que no hay recolección y fuera de horario.

UNA CIUDAD MÁS LIMPIA NO ES LA QUE MÁS SE LIMPIA, SINO LA QUE MENOS SE ENSUCIA!!!