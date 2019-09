DUELO DE PUNTEROS Y SUPERCLÁSICO

Los atractivos de la cuarta fecha desdoblada

Este fin de semana se jugará de manera parcial la fecha 4 del torneo clausura 2019. Los condimentos especiales de la programación son el superclásico Brown vs. Huracán y el duelo de punteros e invictos Sportsman vs Villa. También juega Obras el sábado.

El domingo en Arrecifes, se escribe una nueva página del superclásico local, partidazo de necesitados de puntos entre Brown y Huracán. Será en el Estadio Municipal desde las 17:00 horas. En tanto que en Carmen de Areco, Sportsman recibe a Villa con el liderazgo del torneo en juego, ambos marchan punteros e invictos con 10 puntos.

El sábado, abren la fecha en el Estadio San Francisco y Obras Sanitarias, desde las 17:00 horas.

Quedan para el próximo fin de semana, debido a la falta de policías que la mayoría va a cubrir servicio en el súper Brown vs Huracán, Palermo vs. River y Boca vs. Santa Lina.

RESULTADOS – FECHA 4

Huracán 3 – Boca 3

Obras 4 – River 0

Santa Lina 0 – Sportsman 2

Palermo 2 – San Francisco 1

Villa 0 – Brown 0

TABLA DE POSICIONES

Villa 10

Sportsman 10

Obras 8

Boca 7

Palermo 7

Huracán 5

Santa Lina 3

Brown 3

San Francisco 1

River 0