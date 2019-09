ARMÁ TU EQUIPO Y ANIMATE, TORNEO RELÁMPAGO DE BÁSQUET 3 VS. 3

La dirección de Deportes de la Municipalidad de Arrecifes te invita a armar tu equipo o dupla y participar del torneo relámpago de básquet que se llevará a cabo el sábado 5 de octubre en el playón de plaza Héroes de Malvinas.

El certamen está se disputará en la modalidad 3 vs. 3 en categorías masculina sub 18 y femenina libre, mientras que en categoría masculina mayores se hará en la modalidad 2 vs. 2.

Inscripción gratuita de lunes a viernes de 7 a 13 hs. en la dirección de Deportes (G.Risso 282).

Vení a divertirte, te esperamos.

ARRECIFES ES DEPORTES TODO EL AÑO!!!