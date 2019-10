El Cine Español y las campañas

«Hoy se cumplen cuatro años del intento de poner en funcionamiento nuevamente al Cine Español con tecnología de última generación que llegó a nuestra ciudad por gestiones del Ministerio de Planificación», escribió nuestro colega Juliano Carbonaro, con fotografías de la última reunión de prensa de Tana Di Palma ya en su cierre de campaña antes de las elecciones de 2015.

En verdad, no hubo tal intento. Lo que hubo fue, en principio, la presentación de dos programas educativos nacionales que se iban a instalar en la sede de la Sociedad Española.

Tanto los vecinos de Arrecifes como muchos de los integrantes de la Sociedad Española supusieron que se trataba de la recuperación del Cine, y esta idea se reforzó por el cortometraje sobre el lugar que se presentó en la oportunidad, aunque en el momento de explicar el proyecto, la recuperación del viejo edificio no entraba, sino con la colaboración de los vecinos para encarar una tarea costosísima y con muchas trabas legales. Lo que llegó fue el equipamiento para instalar dos centros de estudios y formación denominados NAC y CEDEC que está en manos de los españoles, tal como desde la misma institución afirmaron en más de una oportunidad.

Vuelvo a la publicación de Juliano Carbonaro, que actualmente ocupa la Jefatura de Prensa de la Municipalidad de Arrecifes. Es un recuerdo que probablemente le haya ofrecido facebook como hace con todos, y decidió publicarlo. El recuerdo de algo que quedó sin concretar, le pareció al Frente de Todos parte de una campaña sucia. Marcar los errores, falencias o pecados de nuestros contrincantes políticos nunca es una campaña sucia. Es parte de las reglas del juego. Todos los partidos van a marcarle a Mauricio Macri sus errores y horrores sin que esto sea caratulado como una campaña sucia, el mismo comunicado de Todos señala lo que critican del gobierno municipal, sin que alguien imagine en ello una campaña sucia.

El Frente Todos dice en su respuesta que esto no se pudo concretar porque al ganar Macri y no haber fondos para ponerlo en marcha «no pudimos hacer otra cosa que cederle el equipamiento a la Sociedad Española». ¿Quienes? ¿Quienes eran los dueños del millonario equipamiento para entregarlo? Lo que llegó a Arrecifes incluía una radio, un microcine, cámaras de televisión y fotogafía, decenas de instrumentos musicales, computadoras, muebles para el funcionamiento de aulas… ¿de quién era todo eso sino de los arrecifeños? Y de última, se le entrega a una institución que no tiene los medios para pagar la luz si se pusieran en marcha las computadoras que les han legado. Si alguien podía poner el equipamiento recibido a disposición de los jovenes de nuestra ciudad, ofrecerles una opción cultural, era el municipio. Y en algún momento, los españoles quisieron poner a disposición de Olaeta los dos programas, pero después no se concretó, y algún español llegó a decir que ellos no tienen nada. La verdad es que nadie ha visto nada luego de que fueron descargados en el CIC hace cuatro años ya.

Los arrecifeños hemos sido muy pacientes con el tema, es verdad que pasaron cuatro años y nadie ha podido aprovechar lo que recibimos de Nación. En cuatro años le eseñábamos a varios chicos a tocar la guitarra, en ese tiempo, muchos podían aprender a utilizar programas de computación que hoy le sirviera para aplicar a su trabajo; en cuatro años podríamos tener una pequeña producción cinematográfica local que nos describiera y nos ayudara a afirmar nuestra identidad; en cuatro años, pocos arrecifeños preguntaron dónde estaba todo eso…

Y quiero dejar en claro que esto es mi trabajo, no hago campaña ni sucia ni limpia ni a favor ni en contra de nadie.

Editorial minutoarrecifes – Mario Zaccaría

