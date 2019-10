MÁS DE 2000 PERSONAS ACOMPAÑARON AL NEGRO OLAETA EN UN CIERRE DE CAMPAÑA HISTÓRICO

Anoche, en las instalaciones del Club Almirante Brown, una carpa en la vereda y el salón de la Peña Boca Juniors Arrecifes, el equipo de Javier Olaeta realizó un histórico cierre de campaña con más de 2000 almas que compartieron una cena multitudinaria.

La primera en dirigirse al público fue la candidata a consejera escolar en primer lugar, Alesia Toimil, quien también va por la reelección y dio detalles del crecimiento en nuestra ciudad en materia educativa, con refacciones y mantenimiento en todos los establecimientos educativos y la construcción del nuevo Jardín Maternal.

Luego llegó el turno del candidato a concejal Martín Reddy, el edil fue muy crítico con el ex gobernador Scioli, quien no tuvo a Arrecifes en cuenta durante 8 años, dejando las rutas en total estado de abandono, elogiando la gestión de María Eugenia Vidal quien no solo reacondicionó todas las rutas, sino que además visitó nuestra ciudad en 4 oportunidades, realizó obras hidráulicas en el río y prestó siempre atención en materia de salud y seguridad con nuestro distrito.

Llegó el momento de la cena, con proyección en pantallas gigantes que reflejaron toda la actividad de la gestión en estos casi 4 años.

Antes del final habló el candidato a concejal Javier Braña, aprovechando la ocasión para destacar todo el trabajo de un gran equipo durante estos años y pidió que el domingo la gente acompañe en las urnas y siga creyendo en la fuerza y crecimiento que hoy tiene Arrecifes.

El cierre estuvo a cargo del Intendente Javier Olaeta, en medio de una gran emoción al ver más de 2000 personas apoyando su reelección, y un discurso efusivo: “Cuando llegamos el barco estaba parado, roto, en muy malas condiciones. Y la salud fue una prioridad en nuestra gestión. Trajimos dos nuevas ambulancias de alta complejidad, no había tomógrafo, pero con recursos de todos los ciudadanos lo pudimos comprar, hicimos nueva sala de terapia intensiva, nueva sala de internaciones y digitalizamos los equipos de rayos”.

“En obras públicas recuperamos la Avenida Molina con pavimento, cloacas, luminaria. Pusimos en marcha la planta depuradora, reacondicionamos el basural que estaba todo incendiado y con una denuncia penal. Hicimos más de 100 cuadras de pavimento, cloacas para todos los barrios y Todd, un Jardín Maternal, un Microestadio, la Planta Hormigonera, el nuevo Destacamento Policial de La Cumbre y está funcionando con 150 cámaras el Centro de Monitoreo”.

“Gracias a muchísimo trabajo logramos escriturar más de 1500 casas, y vamos por las que faltan, en materia de trabajo se instalaron más de 10 empresas en el parque industrial que hubo que poner en condiciones durante esta gestión, recuperamos terrenos que estaban abandonados, capacitamos a 200 personas con el Plan Estímulo, para reinsertarse en la rueda laboral. En materia de Turismo realizamos más de 40 eventos al año donde todos los fines de semana trabajan los comercios locales, hoteles, restaurantes, kioscos, estaciones de servicio, etc. Recuperamos lo que nos pasaba hace 40 años, que todos querían venir a Arrecifes, hoy nuestra ciudad está siendo visitada, todos los fines de semana, por ciudades de toda la provincia”.

“Pero todo esto se logró gracias a este equipo, ustedes son gran parte de este equipo, sin ustedes no se hubiera logrado nada, por eso les pido que el domingo nos acompañen, vamos a seguir transformando la vida de cada uno de los arrecifeños, vamos con más fuerzas con más experiencia, muchísimas gracias, los llevo en el corazón, y el domingo “A triunfar, a triunfar, a triunfar”.