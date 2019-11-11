HANDBALL: EL CEF 84 CAMPEÓN
FELICITACIONES AL EQUIPO DE PRIMERA PROMOCIONAL MASCULINO DEL CEF 84 CAMPEÓN DEL TORNEO DE ASBALNOR, DERROTANDO EN LA FINAL DISPUTADA EN EL MICROESTADIO CUBIERTO POR 35 A 28 A GRAL. LAGOS.
FELICITACIONES CAMPEONES!!!
FELICITACIONES AL EQUIPO DE PRIMERA PROMOCIONAL MASCULINO DEL CEF 84 CAMPEÓN DEL TORNEO DE ASBALNOR, DERROTANDO EN LA FINAL DISPUTADA EN EL MICROESTADIO CUBIERTO POR 35 A 28 A GRAL. LAGOS.
FELICITACIONES CAMPEONES!!!
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