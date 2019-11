Señor vecino:

La Municipalidad de Arrecifes solicita que no depositen los desechos de obras en construcción en las veredas; tales como escombros, chapas, hierros, desechos de Durlock etc. porque el servicio de recolección no domiciliaria no los recoge.

Desde ya, muchas gracias.

MEJOR PARA VOS, MEJOR PARA TODOS!!!