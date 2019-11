“EL MISTERIO DE ESTANCIA LA CHICA”

El pasado fin de semana, un grupo de ciclistas de nuestra ciudad recorrió la

Estancia “La Chica”, partido de Salto, donde ingresaron al interior, planta baja y primer piso, se sacaron fotos, descansaron, y pegaron la vuelta rumbo a nuestra ciudad.

El lunes publicaron algunas de las fotografías de la travesía en Facebook, pero algo extraño apareció. Un seguidor en las redes sociales preguntó quién estaba dentro de la estancia en el momento de la fotografía, y extrañamente nadie pudo responder. “Nosotros recorrimos la estancia y no había nadie, esa figura parece de una mujer aparentemente, o la de un conquistador, no es ninguno de los que fuimos hasta el lugar en bicicleta, no tiene ropa de ciclista”, decía uno de los turistas asombrados, y agregó: “En el lugar no había nadie, la recorrimos toda, sacamos fotos en todos los rincones, es muy raro eso que apareció”.

¿Quién podrá resolver el misterio?

"La Chica" fue construida el 16 de Septiembre de 1847 a pedido de Julio Pacheco Reinoso, para su mujer Marcelina Carreras, en un campo heredado por su padre, el General Angel Pacheco. Fue un centro social bastante concurrido hasta el fallecimiento de don Julio, su mujer decide venderla a la familia Estrugamou, quienes instalaron allí una escuela privada, que contaba con 15 alumnos. Estaba acompañada por dos instalaciones más, que ya fueron demolidas.

Actualmente se encuentra en estado de abandono.