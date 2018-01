Yesica Cáceres: “Siento bronca, odio y angustia”

Roban dos computadores y una play station

Yesica Cáceres: “Me duele? Si mucho, porque vos, que entraste sin impunidad a mi casa y me revolviste todo, vos, que nos robaste la privacidad y la tranquilidad, y entre tantas cosas que te llevaste iban mis años de trabajo, horas y horas de estar sentada en una silla para poder brindar lo mejor de lo que hago. A vos que te importa más lo fácil que ir a laburar y ganarte las cosas de buena manera como los demás. Siento bronca, odio y angustia. Cosas que no recuperaremos más. Recuerdos y trabajo que te llevaste con mi computadora. Si a alguien se la ofrecen, una HP, impecable y llena de calcos de Zumba ( que ya no deben estar pero alguna marca segurísimo tiene) nos avisa por favor!!!. Ojala te sirva de algo, ya te vamos a encontrar, y lo sabes...”

ROBO: Con fecha 10 de enero del 2018 aprox. 04.15 hs. Se recibe una comunicación a la comisaría local dando cuenta que se había cometido un ilícito en calle Antártida Argentina al 400, presente en el lugar personal policial se entrevista con Jonathan Esteban Cáceres, mayor de edad con domicilio en este medio el cual arriba a la vivienda indicada y constata que estaba dañada la puerta delantera de la finca y que del interior de la misma le habían sustraído dos computadores personales y una play station, siendo propiedad de su hermana la Sra. Yesica Cáceres. Se inician las actuaciones e investigaciones de rigor, presente personal de policía científica en el lugar de los hechos. Interviniendo en la instrucción la UFI nro. 04 de San Nicolás.