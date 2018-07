Le robaron a una joven arrecifeña la valija y la cartera con todas sus pertenencias

El robo ocurrió anoche en barrio Palermo.

Así lo comentó la propia damnificada:

A vos que acabas de robarme sea mujer u hombre, procura y por lo menos tene un poquito de cabeza y al momento de abrir la valija y ver que solamente te encontras con ropa, no seas tan pelotudo/a de ponertela, porque conozco bien mis cosas.

Acaban robarme, lo que se ve en foto, valija con esa mochila, contenia desde ropa, hasta plata y documentos, por Palermo cerca del club.

Si necesitas algo, queres ropa, plata u otras cosas, sali trabaja y ganate lo tuyo, te lo digo a vos que si ves esto, y me robaste, ponelo en practica, ganate tus cosas!!!

Parece joda me fui a Cordoba, no me pasa nada allá, y tengo que venir Arrecifes y que me roben todo, porque se llevaron todo, hasta un GPS.

Con la Plata y la ropa te podes limpiar el c*lo.😡😡

Porfavor aquel que encuentre un documento a nombre mio porfavor contactese conmigo!!!”