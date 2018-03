En la previa de la inauguración formal del periodo legislativo bonaerense, el diputado Marcos Di Palma dialogó con NOVA. En estas circunstancias, criticó duramente al presidente Mauricio Macri por transmitir a la ciudadanía “una realidad virtual”.

“El discurso lo vi por la redes sociales”, reconoció para luego agregar que “lo peor ya pasó, la gente no lo va a votar nunca más”. Indagado sobre la polémica frase del titular del Ejecutivo nacional respecto a un “crecimiento invisible”, el expiloto de TC le dio la razón: “Es invisible porque no se ve, a mí me gustaría que le vaya bien porque si a él le va bien, nos va bien a todos. Macri tiene una realidad virtual”.

Sobre el mensaje que Macri dio en materia de seguridad vial, el legislador de Unidad Ciudadana reflexionó: “Hice miles de errores y horrores manejando sobre todo cuando uno tiene 25 años, ahora con cuatro hijos veo la vida de otra manera”.

Y se mostró a favor de endurecer las penas. “El que maneja alcoholizado y mata a alguien debe ir preso”, finalizó Di Palma.